习近平称中国将全面放开养老服务市场 引导社会资本进入养老服务业

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，将全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业；确保各类重大统计数据造假案件得到及时有效查处；促进移动互联网健康有序发展。
中央电视台引述习近平主持中央全面深改领导小组会议时称，养老服务业既是关系亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。要围绕老年化群体多层次多样化的需求，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业。推动公办养老机构改革，建立居家养老社区和农村养老服务水平，推动养老服务业技术、设施、标准、人才建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务。
会议并审议通过深化统计管理体制改革意见，提出要遵循统计工作规律，完善统计法律法规，健全统计管理机制，强化监督问责，确保各类重大统计数据造假案件得到及时有效查处，确保统计资料真实准确、完整及时 。
会议并指出，促进移动互联网健康有序发展，需完善市场准入，规范竞争秩序，支持技术突破，深化国际交流合作。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。