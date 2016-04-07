交银中国财富景气指数上扬 经济景气预期及投资意愿上升

交通银行周四发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调研结果显示，基于中国最新经济数据有转暖迹象及国内股市汇市持稳，小康家庭对经济景气度的预期及投资意愿均出现回升。而近期房地产市场的火热及股市企稳，是小康家庭的收入增长和投资意愿这两个指标回升的主要原因。路透