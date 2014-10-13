中国9月汽车产销同比增长4.2%和2.5%--中汽协

路透北京10月13日 - 中国汽车工业协会周一称，今年9月汽车产销分别比上年同期分别增长4.2%和2.5%，同比增速较低。1-9月汽车累计产销增幅继续回落。

中汽协网站发布的新闻稿称，受季节性需求上升影响，9月汽车产销环比呈较快增长，比上月分别增长17.1%和15.6%，至200.70万辆和198.36万辆。

1-9月汽车产销分别完成1,722.59万辆和1,700.09万辆，比上年同期分别增长8.1%和7%，增幅比上年同期分别减缓4.7和5.7个百分点，比前8个月有所扩大。

乘用车产销同比保持增长,9月乘用车产销分别完成172.43万辆和169.60万辆，比上月分别增长16.4%和15.5%，比上年同期分别增长9.4%和6.4%。同比增速生产比上月提高2.7个百分点，销售比上月回落2.1个百分点。

1-9月乘用车产销分别完成1,438.62万辆和1,415.55万辆，比上年同期分别增长11.3%和10.2%。

商用车产销继续回落,9月商用车产销分别完成28.27万辆和28.76万辆，比上月分别增长21.1%和16.3%；与上年同期相比，产销分别下降19.3%和16%，与8月的降幅基本相同。

1-9月商用车产销分别完成283.97万辆和284.54万辆，比上年同期分别下降5.7%和6.2%，降幅比前8个月进一步扩大。

据中汽协会统计，1-9月新能源汽车生产38,522辆，销售38,163辆，比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。其中纯电动汽车产销分别完成22,747辆和22,258辆，插电式混合动力汽车产销分别完成15,775辆和15,905辆。

分季度看，一季度产销量同比增长1.8倍和1.6倍，二季度产销量同比增长2.7倍和2.9倍，三季度产销量同比增长3.9倍和3.8倍。（完）

欲浏览更多细节，请点选中汽协网站(www.auto-stats.org.cn/ )

(发稿 沈燕； 审校 黄凯)

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