中国9月银行结售汇逆差284亿美元 较上月扩大近两倍--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大198.95%，为连续第15个月出现逆差。
1-9月银行累计结售汇逆差2,434亿美元，1-9月境内银行累计涉外收付款逆差2,543亿美元。
外管局数据并显示，2016年9月境内银行代客涉外收付款逆差455亿美元，较上月80亿美元逆差扩大468.75%，亦为连续第15个月出现逆差。
今年1-8月银行结售汇逆差2,150亿美元，1-8月境内银行累计涉外收付款逆差2,087亿美元。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。