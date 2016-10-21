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中国财经 | 2016年 10月 21日 星期五 10:25 BJT

中国9月银行结售汇逆差284亿美元 较上月扩大近两倍--外管局

路透上海10月21日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大198.95%，为连续第15个月出现逆差。

1-9月银行累计结售汇逆差2,434亿美元，1-9月境内银行累计涉外收付款逆差2,543亿美元。

外管局数据并显示，2016年9月境内银行代客涉外收付款逆差455亿美元，较上月80亿美元逆差扩大468.75%，亦为连续第15个月出现逆差。

今年1-8月银行结售汇逆差2,150亿美元，1-8月境内银行累计涉外收付款逆差2,087亿美元。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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