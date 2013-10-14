中国9月CPI上升 PPI显经济活力（更新版）

资料图片：在北京一家市场内，顾客将付给商贩的人民币放在花生上。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 9月CPI涨幅扩大至3.1%，高于预期

* PPI同比连续19个月下跌但环比续升

* 个别月份通胀或逼近目标位

* 但全年CPI料仍可控

路透北京10月14日 - 中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。

9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比虽连续19个月下降，但环比涨幅呈扩大之势，显示生产活动正在逐步恢复中。

中国国家统计局周一公布，9月CPI同比上涨3.1%，高于路透调查的预估中值2.9%且为七个月高点。PPI同比下降1.3%，路透预估中值为下降1.4%。

中国国际经济交流中心研究员王军认为，食品价格主导的物价上涨显示这还是结构性的价格上涨，很难转化为典型的通货膨胀。随着冬季消费旺季的到来，预计四季度猪肉价格还会呈上升趋势，个别月份会超越3.5%的上限。

不过他同时指出，“总需求才低位企稳，还不能支撑一般物价水平有大幅度走高，全年实现物价控制目标问题不大，近期通胀仍不构成主要矛盾，稳增长还是更重要，确保经济不要滑出下限。”

国开证券宏观经济分析师杜征征亦持类似观点，根据目前的情况，他预计10月、11月份CPI同比增速可能将逼近3.5%的红线，不过总体看CPI没有出现失控的情况。“随着四季度经济增长的回落，我们预期未来通胀不会出现持续性的大幅增长。”

统计局数据并显示，9月CPI中的食品价格同比上涨6.1%，非食品价格同比上涨1.6%；从环比来看，9月CPI环比上涨0.8%，食品价格和非食品价格环比分别上涨1.5%和0.4%。

统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，从食品价格的环比数据看，9月份食品价格环比涨幅略高于2003-2012年同月1.1%的平均环比涨幅，影响CPI环比上涨约0.51个百分点。食品价格环比上涨较多，既有中秋、国庆节日因素，也有季节性影响因素，还与部分地区旱涝灾害有关。

欲览CPI图表，请点击链接 link.reuters.com/fas73v

从PPI来看，9月已连续第四个月降幅收窄，环比则上涨0.2%，为连续第二个月上升。

余秋梅认为，9月PPI环比继续上涨，同比降幅进一步收窄，显示市场需求趋于活跃，宏观经济继续稳中有升。从环比数据看，9月份工业生产者出厂价格和购进价格在8月份环比上涨0.1%的基础上继续上涨，环比涨幅均为0.2%。

上海证券宏观分析师胡月晓表示，PPI继续回升，表明中国经济运行内在活力正在逐步恢复中。持续的房产调控，使得制造业正慢慢重新得到资本青睐，但这种难得可贵的转变苗头仍需政策和社会各方呵护。

国务院总理李克强日前也预期，中国今年前三季GDP同比增长将逾7.5%，有信心实现今年的经济和社会发展目标，他指出，受实体经济改善支撑，中国经济近几个月已显现出更强劲的增长态势，包括发电量的增长，企业盈利和政府税收都有所改善。

更多中国经济数据将于本周五公布，路透调查的分析师预计三季度经济增速企稳回升至7.8%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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