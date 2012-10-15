中国9月通胀如期小幅回落 PPI同比跌幅创35个月来最大

* 9月CPI同比涨幅小幅回落至1.9%,符合预期

* PPI同比下降3.6%,跌幅为35个月来最大

* 四季度CPI有望保持温和回升态势

* 政策放松仍有可能,但空间有限

路透北京10月15日电---在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.不过,考虑到四季度有望保持温和回升态势,中国宏观政策放松空间仍将受限.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅则创35个月来最大,但环比跌幅已大幅收窄,且购进价格为正,说明伴随政府投资逐步增加,投资品需求正在上升,上游行业盈利最糟糕的时期可能已经过去.

"物价数据符合预期.显示CPI确实已经在7月触底,现在有小幅上升,但这并不是一个危险,年底之前同比增幅不会超过3%,不会影响当前稳健偏向宽松的政策执行."花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

中国央行副行长易纲稍早在出席国际货币基金组织(IMF)和世行东京年会时表示,今年中国CPI涨幅有望保持在2.7%左右,今後则需密切关注农业和农产品价格以及输入型通胀对CPI的影响.

中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,与路透调查中值1.9%一致,为2010年1月以来次低点,仅略高於今年7月1.8%的涨幅;当月CPI环比则上涨0.3%.9月PPI同比下降3.6%,亦符合路透调查中值,并为2009年10月以来的新低;当月PPI环比则下降0.1%.

1-9月CPI则同比上涨2.8%,低於政府年初设定的4%控制目标;同期PPI同比下降1.5%.

**政策仍有放松可能,但空间有限**

华宝信托宏观分析师聂文表示,9月通胀数据符合预期,主要是9月上中旬蔬菜价格从高位回落,使得9月份整个食品价格涨幅低於往年同期涨幅,但也说明经济回落令物价涨幅受到抑制,预计四季度CPI涨幅将维持在2-2.5%左右水平.

数据显示,9月CPI中的食品价格同比涨幅仅为2.5%,而8月该为上涨3.4%.

聂文并认为後期政策放松仍有空间.他指出,整体宏观经济触底回稳机率上升,由於三季度经济整体仍继续下行,CPI总体平稳,央行有可能会适度放松货币政策,近两周公开市场将有7,000亿逆回购资金到期,近期有可能下调存款准备金率,以维护经济回稳的态势.

但丁爽则认为,进一步刺激的余地非常小,因为房地产价格已经连续四个月上涨,从而令政策放松趋向谨慎.

丁爽并强调,从央行的一些表述中可以感觉到,他们更倾向於运用逆回购来调节货币供应量.而不是存款准备金,因为他们不希望现在持续下调,等通胀上来又持续上调,这样会引起大家太多的关注.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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