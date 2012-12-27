中国9月末外债余额较6月末下降--外管局

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京12月27日 - 中国国家外汇管理局周四公布9月末中国外债数据称,中国9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末的7,851.72亿美元有所下降.
刊登在外管局网站上的新闻稿称,截至9月末,中国中长期外债余额为1,980.17亿美元,短期外债余额为5,728.16亿美元.
新闻稿并称,2012年1-9月,中国新借入中长期外债309.87亿美元,偿还中长期外债本金234.26亿美元,支付利息17.49亿美元.中长期外债项下净流入资金58.12亿美元,同比下降48.14%.
外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)
更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。