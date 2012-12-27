版本:
中国
中国财经 | 2012年 12月 27日 星期四 17:02 BJT

中国9月末外债余额较6月末下降--外管局

路透北京12月27日 - 中国国家外汇管理局周四公布9月末中国外债数据称,中国9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末的7,851.72亿美元有所下降.

刊登在外管局网站上的新闻稿称,截至9月末,中国中长期外债余额为1,980.17亿美元,短期外债余额为5,728.16亿美元.

新闻稿并称,2012年1-9月,中国新借入中长期外债309.87亿美元,偿还中长期外债本金234.26亿美元,支付利息17.49亿美元.中长期外债项下净流入资金58.12亿美元,同比下降48.14%.

外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)

更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐