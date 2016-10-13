中国9月以美元计价出口同比下降10% 进口同比下降1.9%--海关

重庆扩大房产税征收范围 严格限制信贷资金流向投机性购房

路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。