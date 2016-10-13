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中国财经 | 2016年 10月 13日 星期四 10:39 BJT

中国9月以美元计价出口同比下降10% 进口同比下降1.9%--海关

路透北京10月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。

海关数据显示，9月贸易顺差为419.89亿美元，路透预估中值为530亿美元。

中国前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。

9月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -10 -3.0 -8.0~-1.0 -2.8 -3.7

进口(%) -1.9 1.0 -4.4~7.0 1.5 -20.4

贸易顺差(亿美元) 419.89 530 379.7~606 520.49 603.42 （完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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