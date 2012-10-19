中国9月实际FDI同比降6.8%--商务部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京10月19日电---中国商务部周五公布,9月全国实际使用外资(FDI)金额84.3亿美元,同比下降6.8%.
商务部并称,今年1-9月全国实际使用外资金额834.2亿美元,同比下降3.8%.
此前数据显示,8月FDI金额83.26亿美元,同比下降1.4%;1-8月全国实际使用外资金额749.94亿美元,同比下降3.4%.
历史数据实际投资额(亿美元):
--------------------------2012年------------------------- ------------2011年----------
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45(完)
--发稿 尹嫄婷; 撰写 李文科; 审校 张喜良
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路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。