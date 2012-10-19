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中国财经 | 2012年 10月 19日 星期五 11:06 BJT

中国9月实际FDI同比降6.8%--商务部

路透北京10月19日电---中国商务部周五公布,9月全国实际使用外资(FDI)金额84.3亿美元,同比下降6.8%.

商务部并称,今年1-9月全国实际使用外资金额834.2亿美元,同比下降3.8%.

此前数据显示,8月FDI金额83.26亿美元,同比下降1.4%;1-8月全国实际使用外资金额749.94亿美元,同比下降3.4%.

历史数据实际投资额(亿美元):

--------------------------2012年------------------------- ------------2011年----------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45(完)

--发稿 尹嫄婷; 撰写 李文科; 审校 张喜良

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