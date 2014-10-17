中国9月金融机构外汇占款增加11.4亿元 财政存款减少3165.2亿--央行

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月17日 - 中国人民银行最新公布数据显示，9月全部金融机构外汇占款增加11.4亿元人民币，再度转为正增长。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为294,591.70亿元；财政性存款余额为41,304.92亿元，较上月大幅减少3,165.2亿元。
上述两项数据表明，9月份市场因此增加了3,176.6亿元的流动性。
央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。9月末外汇储备余额则为3.89万亿美元，此前路透调查中值为4.07万亿美元。
以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
2014年 11.4 -3,165.2
9月
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -88 -3,031
3
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年 2,729 -14,603
12月
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243
注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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