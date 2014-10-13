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中国财经 | 2014年 10月 13日 星期一 10:10 BJT

中国9月出口同比增长15.3% 进口同比增长7%

路透北京10月13日 - 中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，当月贸易顺差310亿美元。

路透访问分析师原本预计出口同比增长11.8%，进口下降2.7%，顺差为410亿美元。

海关提供的新闻稿显示，整个前三季度出口增长5.1%，进口增长1.3%，贸易顺差2,316亿美元；并年底外贸出口压力预计略有减轻。

以下为9月贸易数据详情：

指标 9月实际 预估中值 预估区间 上月值 上年同期 预测机构数

出口(%) 15.3 11.8 8.9~16.6 9.4 -0.3 20

进口(%) 7 -2.7 -5.0~+2.2 -2.4 7.4 20

贸易顺差(亿美 310 410 340~470 498.3 152 19

元)

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）。（完）

(发稿 李文科/乔艳红; 审校 黄凯)

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