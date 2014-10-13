中国9月出口同比增长15.3% 进口同比增长7%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月13日 - 中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，当月贸易顺差310亿美元。
路透访问分析师原本预计出口同比增长11.8%，进口下降2.7%，顺差为410亿美元。
海关提供的新闻稿显示，整个前三季度出口增长5.1%，进口增长1.3%，贸易顺差2,316亿美元；并年底外贸出口压力预计略有减轻。
以下为9月贸易数据详情：
指标 9月实际 预估中值 预估区间 上月值 上年同期 预测机构数
出口(%) 15.3 11.8 8.9~16.6 9.4 -0.3 20
进口(%) 7 -2.7 -5.0~+2.2 -2.4 7.4 20
贸易顺差(亿美 310 410 340~470 498.3 152 19
元)
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）。（完）
(发稿 李文科/乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。