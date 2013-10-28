中国9月工业企业利润同比增速回落

路透北京10月28日 - 销售增长加快以及出厂价格回升等因素，带动中国前三季度工业企业利润同比增速进一步加快。但投资收益增长放缓，导致中国9月规模以上工业企业利润同比增速放缓。

中国国家统计局周日公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额比去年同期增长13.5%，1-8月时为12.8%；其中，主营活动利润同比增长5.3%，且以此计算的利润率为5.59%。同期，实现主营业务收入同比增长11%。

若从9月单月来看，规模以上工业企业实现利润同比增长18.4%，较8月回落5.8个百分点.

“销售增长加快、出厂价格回升、单位成本下降，是9月份利润较快增长的主要原因，”国家统计局工业司何平博士对数据进行解读后称，但投资收益增长放缓，是9月增速较8月回落的主要原因。

统计局数据显示，9月工业企业投资收益同比增长9.5%，增速比8月急剧回落20.1个百分点。但单纯以主营活动利润衡量，9月增速为7.5%，较8月还提高3.5个百分点。

在41个工业大类行业中，1-9月有24个行业主营活动利润比去年同期增长，15个行业主营活动利润比去年同期减少，2个行业由去年同期的亏损转为盈利。

而新增利润最多的五个行业分别是黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、汽车制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业以及农副食品加工业，这五个新增利润总额合计占全部规模以上工业企业新增利润总额的37.6%。

此外，9月煤炭开采和洗选业利润总额首次出现正增长，不过电力热力生产和供应业利润总额增长则有所放缓。

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)

1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年全年

1-11月 1-10月 1-9月

利润 13.5 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2

5.3 3 0.5 -1.8

主营利 5.3 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2

6 4 0.9 -1.7

润

营收 11 10.9 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1

11 10.8 10.3 10.2

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 12年12月

11月 10月 9月

利润 18.4 24.2 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~

17.3 22.8 20.5 7.8

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。