中国9月贷款超预期但社会融资回落 货币政策短期料维稳

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

* 中国9月新增贷款超预期，社会融资则回落

* 表外融资扩张之势略抑制，管理层在融资方式上“有保有压”

* 国内外环境决定了短期内货币政策调整的空间并不大

* 短期或维持中性偏谨慎的基调不变，以静制动

采写/上海/北京中文部；撰写/曹巍浩

路透北京10月14日 - 中国9月新增人民币贷款高于预期，社会融资规模则高位回落。金融支撑实体经济的同时，表外融资扩张之势略有得到抑制，当月管理层在融资方式上应是“有保有压”。

他们并认为，单月M2增速虽略有回落，然仍高于央行今年调控目标，整体物价在缓慢上升的通道中，限制着政策放松的空间；通胀尚不具备大幅跳升的风险，外围环境又面临不确定性，货币政策或继续维持中性，以便“以静制动”。

“信贷超预期，M2还好，基本符合预期，社会融资总量1.40万亿也有所减少，9月整个的货币信贷数据（M2和社会融资）应该算是温和回落，信贷同比是多增的。”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。

他进一步指出，目前货币政策基本稳定，如果美国在调高债务上限方面出现问题，中国政策至少不会收紧，但也很难有放松的空间，预计短期内政策应该还是中性的。

中国人民银行周一公布数据显示，9月新增人民币贷款7,870亿元，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.2%，与路透调查中值一致。

初步统计，9月社会融资规模为1.40万亿元人民币，比上年同期少2,413亿元，较上月少1,784亿元。

参看M2及新增信贷图表，请点选 link.reuters.com/cut73v

**监管层在融资方式上或“有保有压”**

在8月委托贷款和未贴现的银行承兑汇票等非信贷融资爆发性增长后，本月规模则回落。汇票单项更是从上月的增加逾3,000亿元量级变为减少。同期，人民币信贷在社会融资规模中的占比有所抬升。

分析师表示，管理层在融资方式上“有保有压”，在保证融资规模总量支持经济复苏的同时，对非标准化融资方式的控制效果在当月数据中有所体现。

分项数据显示，9月住户及非金融企业及其他部门中长期贷款占整体的比例约54%。广发银行高级交易员颜岩解读称，该数据反映了经济运行的情况比较稳定。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽表示，8月社会融资结构中，最大的特点是委托贷款和票据规模的放量，这个月都又缩回去了。

她进一步解读称，在总量控制的基础上，管理层有在调结构。信贷占社会融资比例会大一些，因为这一块的监管较严格；非信贷部分控制在延续，因为这边的风险相对会大一些。

姜超则表示，从占比上看，非信贷融资在下降，至少表明融资没有再超常扩张，反映去杠杆还是在进行中。

据路透计算，9月新增人民币贷款占社会融资比例升至逾56%，为年内第三高；8月该占比为45.3%。

路透并计算出，9月社会融资规模中，委托贷款增加2,235亿元，8月为年内新高2,938亿元；信托贷款1,347亿元，较8月的1,079亿元进一步增加；未贴现的银行承兑汇票较8月减少67亿元，上月为增加3,045亿元。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称，不能用信贷来满足的融资需求，主要通过委托贷款和信托贷款两种方式进行融资。该两种融资方式和地方政府投资有较紧密联系，若四季度监管当局加强地方政府融资限制，其新增量应该较难保持较高水平。

**货币政策短期料维稳**

业内人士并指出，国内外经济环境决定了短期内货币政策调整的空间并不大，其或维持中性偏谨慎的基调不变；在“静”中，视情势变化而“动”。

肖丽从M2和M1角度解释了货币政策调整的两难局面。一方面，M2的增速比较高，会带来通胀风险，未来需要进一步控制社会融资规模；然低基数环境下，M1的增速很低，则说明企业流动性比较紧张，或者是其生产扩张预期比较弱。从这个角度看，又不支持紧。

南京银行金融市场部研究员张兰亦表示，国庆等节日已过，但多数食品价格仍维持上升势头，通胀压力或许会重新进入央行视野，货币政策中性偏谨慎的基调预计不会改变。而在11月份三中全会召开之前，存款准备金率和利率等政策出台的可能性很小。

官方数据并显示，9月末狭义货币供应量(M1)同比增长8.9%，兴业银行预期在10%左右。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。业内人士认为，近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。

9月末外汇储备余额为3.66万亿美元，高于路透调查中值3.568万亿美元，较6月末的3.5万亿元亦增幅不小。分析师表示，增长除与资金流入情况较好有关外，亦或与投资收益显化有关。

伴随着外汇储备增加的还有外汇贷款。招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，外币贷款的反弹，主要是受9月人民币升值预期的影响，借外币还本币比较划算，预期外币贷款四季度继续高增长是大概率事件。

人民币兑美元即期周一大幅收扬并突破6.11元关口，与今日中间价一道，双双创出历史新高。午盘时大行购汇未如期出现，结汇盘无人接手致美元价格暴跌，盘间一度创下6.1073的历史高点。

中国央行行长周小川此前表示，为应对发达国家退出量化宽松政策可能带来的冲击，要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。

“结合中国政府此前提出的货币政策既不能松也不紧基调，稳定的政策预期还比较强，”中信建投证券宏观分析师王洋称，“即使是有美国退出QE等其他外部环境可能发生变化，中国应该也会以对冲性的措施为主，而不会冒然做出方向性的调整。”(完)

(审校 林高丽)

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