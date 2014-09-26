调查：中国9月官方制造业PMI料微升至51.2 政策面持续宽松

图为海口一处建设工地的工人。 REUTERS/Vito Lee

路透北京9月26日 - 路透综合20家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅升至51.2，经济短期暂时企稳。鉴于目前旺季不旺、经济需求总体偏弱，政策面料维持宽松格局。

“后期经济动能的恢复速度受到制约，尽管受基数的影响，主要经济数据继续走低的概率不大，但经济很可能还需经历一个市场出清的过程，短期内大周期复苏概率较小，”申银万国债券团队在报告中称。

该报告认为，从PMI和申万调研指数来看，目前旺季不旺、经济需求总体偏弱，政府为避免经济硬着陆，仍可能出台其他局部政策适当托底，同时在货币政策方面持续宽松。

受产出指数持稳、新订单指数上升带动，汇丰9月中国制造业PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。（中国PMI和工业增速图表 link.reuters.com/cuq72w）

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_______________2014年_______________ _______2013年___________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51

中国银行国际金融研究所日前发布四季度中国金融展望报告认为，当前中国正处在向新常态转变的关键时期，新常态初现端倪，保持一定速度的经济增长是顺利实现这一转变的条件。

“未来几个季度中国经济明显回升的可能性不是很大，经济正处在向‘去产能’和‘去杠杆’叠加阶段转变，”中行称，预计全年经济将延续低增长、低通胀格局，GDP增速7.4%左右，CPI上涨2.2%左右。[nL3S0RQ24E]

不过花旗集团认为，生产活动萎靡以及就业信心疲弱，可能令原本脆弱的需求承受更多压力，官方制造业PMI或将环比小幅下降0.2个百分点至50.9.

该投行并指出，尽管中国央行近来通过释放SLF以及下调14天回购利率，努力引导利率下行，但这些举措恐怕还远远不够，政策可能向更宽松方向倾斜。

此前出炉的8月中国宏观数据差强人意，尤其工业增速降至6.9%的近六年低点，让投资者对经济前景充满疑虑。中国央行上周已经量价齐下，通过5,000亿元人民币SLF(常备借贷便利)投放和下调正回购利率，向市场传递明确的宽松信号。

中国国内金融市场10月1-7日逢国庆节假期休市。汇丰中国9月制造业PMI终值定于9月30日（周二）北京时间09:45发布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的9月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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中国银行 51.5

巴克莱 51.3

法国巴黎银行 50.8

Capital Economics 51.1

招商证券 51.3

民族证券 51.4

花旗 50.9

瑞信 50.8

银河证券 51.2

广发银行 50.8

国泰君安 51.3

华融证券 51.1

民生银行 51.3

华宝信托 50.5

ING金融市场 51.3

Natixis 50.8

野村 50.6

申银万国 51.4

TD证券 50.5

瑞银 51.3

--------- ---------

9月预估中值 51.2

上月 51.1

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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