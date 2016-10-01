9月中国官方制造业和非制造业PMI一平一升 虽保持扩张但增长基础不牢（更新版）

（新增更多细节和解读）

路透北京10月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布的9月官方制造业采购经理人指数(PMI)和非制造业商务活动指数较上月一个持平，一个微升，显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。

从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，从业人员指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数低于临界点。预示企业生产经营中的困难较多，去产能任务较重，制造业稳定增长的基础尚不牢固。

“9月份制造业PMI为50.4，与上月持平，继续保持扩张，生产和需求增长平稳，有阶段性趋稳的迹象。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，不过反映原材料价格和运输成本上涨的企业比重连续两个月增加，企业降成本压力依然较大。制造业仍处于结构调整阶段，传统行业产能过剩尤为突出，去产能压力仍然较大。

同时，本月非金属矿物制品业和黑色金属冶炼及压延加工业的新订单指数均大幅回落，未来生产可能进一步压减，对制造业整体生产有一定影响。

中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4；与上月持平，继续高于临界点。上月和路透调查预估中值均为50.4。9月官方非制造业商务活动指数为53.7，上月为53.5。

**分项数据有喜有忧**

赵庆河解读称，9月生产保持平稳增长，市场需求小幅波动，但仍延续扩张态势。新订单指数连续多月处于扩张区间，本月虽比上月回落，但仍为近五个月来的次高点。

此外，高技术制造业和装备制造业继续保持较快增长，未来有望继续保持稳步增长；进出口双双回升，重回扩张区间。

分企业规模看，大型企业PMI为52.6%，比上月上升0.8个百分点，持续高于临界点；中型企业PMI为48.2%，低于上月0.7个百分点，仍位于临界点以下；小型企业PMI为46.1%，比上月下降1.3个百分点，继续位于收缩区间。

当月生产指数为52.8%，比上月上升0.2个百分点，继续高于临界点，表明制造业生产保持平稳增长，增速有所加快。

从业人员指数为48.6%，比上月回升0.2个百分点，仍低于临界点，表明制造业企业用工量降幅有所收窄。

原材料库存指数为47.4%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点以下，表明制造业主要原材料库存量持续减少。

新订单指数为50.9%，虽比上月回落0.4个百分点，但仍高于临界点，表明制造业市场需求延续扩张态势，增速小幅放缓。

而9月份中国非制造业商务活动指数为53.7，比上月小幅回升0.2个百分点，连续7个月在53.0以上景气区间；业务活动预期指数为61.1，高于上月1.7个百分点，创年内新高，表明非制造业继续保持稳中有升的发展态势，企业信心进一步增强。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月

50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

16年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月 9月

53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）