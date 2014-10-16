中国9月全社会用电量同比增长2.7%--能源局

路透北京10月16日 - 中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。

中国8月用电量同比下降1.5%，当月工业增加值，贸易等数据均出人意料地惨淡，而已公布的9月数据，无论是贸易，物价抑或金融数据均优于8月，亦在一定程度上减轻了对经济下行压力较大的担忧。

数据显示，1-9月，全国全社会用电量累计40,975亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量783亿千瓦时，同比增长2.4%；第二产业用电量29,827亿千瓦时，同比增长4.0%；第三产业用电量5,033亿千瓦时，同比增长5.7%；城乡居民生活用电量5,332亿千瓦时，同比增长1.8%。

1-9月，全国发电设备累计平均利用小时为3,204小时，同比减少174小时。其中，水电设备平均利用小时为2,723小时，同比增加84小时；火电设备平均利用小时为3,512小时，同比减少182小时。

1-9月，全国电源新增生产能力（正式投产）5,250万千瓦，其中，水电1,565万千瓦，火电2,580万千瓦。（完）

欲参看更多细节请点选能源局网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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