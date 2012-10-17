9月人民币实际有效汇率环比跌近0.7%--BIS

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.
根据BIS最新数据,2012年1月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高的109.4.
国际清算银行的最新数据并显示,8月人民币名义有效汇率指数为104.99,环比下降0.76%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整後,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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