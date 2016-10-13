中国9月进出口双降逊预期 外需持续疲软人民币汇率承压

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路透北京10月13日 - 受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期，稳经济还是要靠投资、要想办法扩大刺激内需。

与此同时，9月贸易顺差大幅缩窄，也使本已承受一定贬值压力的人民币汇率进一步加压。分析师预计，受英国脱欧、美联储年末加息概率提高等外围因素影响，人民币贬值压力依然较大。

“出口跌幅扩大，主因是全球需求疲弱和去年基数走高，中国主要贸易伙伴美、欧、日经济持续低迷，货币刺激乏力，”海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸称，“尽管中国劳动力成本优势也在减弱，但短期看全球贸易总量萎缩才是出口下滑主因。”

中国国际经济交流中心信息部副部长王军也表示，今年的主基调就是外需不太强劲，外需对经济增长的贡献不会太多，几乎可以忽略不计；由于今年二三季度投资反弹明显，年内经济增长仍会保持惯性，这轮房地产调控对经济的影响会滞后两到三个季度。

“今年年内政策空间非常有限，通胀有一些上行压力，还需要抑制资产泡沫，五项重点任务要见到实效，货币不会过于宽松，预计还是会通过专项债、PPP等财政政策来稳投资，”他说。

中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。9月贸易顺差为419.89亿美元，远低于路透预估中值530亿美元。

中国前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。从出口目的地来看，前三季度中国对欧盟出口增长1.8%、对美国出口下降1.9%、对东盟出口下降1.9%，三者合计占同期中国出口总值的46.7%。

海关总署新闻发言人黄颂平在国新办新闻发布会上称，虽然外部环境有改善的迹象，出口企业的信心有所增强，但仍然不能掉以轻心，全球需求仍然呈现疲态，外贸增长空间受到国际贸易格局变化及贸易保护主义抬头的不利影响。

他指出，汇率变化对中国进出口的具体影响较为有限，目前支撑外贸持续反弹的基础尚不牢固，所面临的困难也不是短期的；今年余下时间要进一步落实已出台的政策措施，努力实现全年回稳向好的外贸发展目标。

中国月度进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2ehxtq0

贸易数据逊预期引发对中国经济增长的担忧，中国股市.SSEC盘中一度下挫但午盘初段微升，人民币兑美元即期则一度逼近6.73元关口。

海外金融市场反应则更为激烈，亚洲股市纷纷走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1%，触及9月19日以来低点，日本股市.TCN下滑0.4%；美元兑日元脱离两个半月高点，对中国经济敏感的澳元兑美元下跌至三周半低位0.7518美元，新西兰元兑美元跌至接近两个半月低点0.7058美元。

**短期贸易有望略改善**

尽管外围经济形势整体疲弱，对外贸好转不能寄予厚望，但今年以来中国进出口降幅确实逐季收窄，而随着国外年末消费季的来临，四季度中国出口可能也会温和改善。

受汇率、假期等多因素影响，中国外贸月度数据往往波动较大。今年数据倘若分季度来看，外贸底部企稳迹象或已初步显现。

以下为今年一二三季度中国进出口、出口和进口值同比变动（单位：%）：

三季度 二季度 一季度

进出口值 1.1 -0.2 -7.2

出口值 0.4 0.6 -6.3

进口值 2.1 -1.3 -8.3

而且中国9月外贸出口先导指数继续回升至35.8，为连续三个月环比回升，表明四季度出口压力有望减轻。根据海关网络问卷调查数据显示，9月出口经理人指数为39.9，回升1.2；新增出口订单指数40.3，回升1.9；经理人信心指数45.5，回升1。

首创证券研发部总经理王剑辉表示，目前全球贸易还处于弱势周期，美国经济表现在改善范畴之内，欧洲比预期好一些，日本稍弱，中国贸易从过去三个季度表现看总体还是持续改善。

“我认为这（9月外贸）还是单月的表现，随着消费季延迟到来，10、11月会温和改善。”他说道。

中国银行国际金融研究所的盖新哲也指出，贸易的复苏需要看整体情况，单月数据的波动影响有限，出口的复苏不可能像PPI数据一样稳定。预计未来四季度不会太差，如果不考虑基数因素，数据不会再掉头向下。

在贸易顺差对人民币汇率影响方面，虽然9月人民币兑美元的双边汇率基本稳定，但10月以来，随着美元指数攀升和美联储加息预期的升温，人民币跌破6.7关口，贬值压力加剧。而9月贸易顺差大幅收窄，降至五个月新低，一定程度上加大了这种压力。

海通证券指出，进出口均恶化，9月顺差420亿美元，环比下降100亿。近期英国因脱欧风险上升、美联储年末加息概率提高，美元指数大幅飙升，再加上9月外储继续下降，人民币贬值压力依然较大。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，如果未来全球经济持续低迷，碎片化趋势继续明显，那么外需想继续好转非常困难；外需目前很难成为稳增长的主力，还是应该想办法扩大刺激内需；至于房地产调控政策对经济的负面影响不可避免，政策不确定性使得房地产投资将更加谨慎，进而影响投资对经济增长的贡献。

“预计今年GDP大概在6.7%左右，甚至比预期更好一些。三季度可能会在6.8%甚至更好一些，”他说，今年投资和出口都低于预期但经济增长好于预期，可能一是由于传统统计指标反映的在经济中占比越来越低，新的增长力量还未进入统计，使得指标出现偏差；二是国民经济统计方面的原因，比如在做统计改革，以反应新产品新业态新要素对实体经济的贡献。（完）