数据观测：9月中国进出口料保持温和增长

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
* 公布内容: 中国2013年9月进出口贸易数据
* 公布时间: 10月12日（周六）
--调查结果:
指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) 6.0 2.0-8.0 7.0 9.9 21
进口(%) 7.0 4.0-10.3 7.0 2.4 21
贸易顺差(亿美元) 277 220-780 286 276.7 21
--数据要点：
路透最新调查结果显示，得益于欧美传统消费旺季、大宗商品价格上行及国内促进外贸再平衡的政策，9月份中国进出口增速有望保持温和增长，其增速和贸易顺差水平都大体持平于上月。
接受路透调查的21家机构预测中值显示，9月份出口有望同比增长6.0%，稍低于上月7.0的增速，进口料增长7.0%，与上月持平。贸易顺差规模料为277亿美元。
招商证券研究报告认为，下半年外贸环境明显好于上半年，美国经济继续复苏而欧洲逐步趋于稳定等因素有利于提振出口；而内需明显改善、大宗商品价格回升，都有利于进口继续稳定增长。
但出口方面所面临的一些不利因素，也可能令其增速存在下行风险。交通银行交融研究中心报告指出，9月份人民币对多币种重现较明显的被动升值趋势，一定程度上加大了出口增长压力，且去年同期出口增长基数较高，都可能给当月出口增长带来负面影响。
兴业银行首席经济学家鲁政委也认为，主流航线货量开始收缩，旺季出货其实已经临近尾声。不过今年9月工作日环比高于去年，将部分抵消去年同期基数较高对同比读数的拖累。
而贸易顺差保持平稳，将有利于国内资金面稳定，并给人民币带来相对温和的升值压力。交通银行报告也指出，完善进口的政策后期将进一步减轻外贸的顺差性失衡，并缓解人民币升值压力。
中国商务部新闻发言人沈丹阳9月中旬表示，今年后几个月外贸有望企稳回升，有希望实现全年目标。
以下为本次路透调查结果:
机构 出口 进口 贸易顺差
（同比%） （同比%） （亿美元）
交通银行 6.0 7.0 277
凯投宏观 5.5 6.5 270
国开证券 5.9 6.4 274
建设银行 7.3 10.3 250
招商证券 7.4 7.7 291.7
中金公司 7.0 7.0 294
花旗 6.9 6.5 302
银行证券 4.7 4.0 300
海通证券 5.4 7.6 256
高频经济 4.9 6.7 261.4
华创证券 7.4 6.2 315
华融证券 8.1 9.6 780
华宝信托 5.9 10.3 220
兴业银行 5.0 7.0 250
华侨银行 6.0 5.0 310
北京第一咨询 2.0 4.9 235
日信证券 8.2 8.2 296
上海证券 6.3 7.1 280
申银万国 5.8 7.8 262.9
瑞银 5.5 8.5 242
浙商证券 7.5 8.0 280
（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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