数据观测：9月中国出口料重现双位数增长 贸易顺差维持高位

图为浙江宁波港的集装箱货场，一名工人正经过这里。 REUTERS/William Hong

* 公布内容: 中国2014年9月进出口数据

* 公布时间: 10月13日（周一）

--调查结果:

指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) 11.8 8.9~16.6 9.4 -0.3 20

进口(%) -2.7 -5.0~+2.2 -2.4 7.4 20

贸易顺差(亿美元) 410 340~470 498.3 152 19

--数据要点：

最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。

接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%，当月贸易顺差料达410亿美元。

“近期美国经济一枝独秀加之圣诞、复活假期临近，其进口需求应持续恢复。”招商证券的预测报告称。

报告并提到，最新的汇丰制造业PMI数据显示新出口订单大幅回升，加之去年9月意外的负增长使得基数偏低，预计9月出口增速将以双位数增长。不过，虽然9月中国国内经济形势有所改善，但回升动力依然有限，故进口增速依然难见起色。

海通证券报告亦认为，在外需整体改善的背景下，出口有望延续平稳，但难以维持高增长。美国经济复苏稳健，但欧元区经济增长停滞，未来外贸微刺激力度或将减弱。考虑到中国出口退税缩水，人民币升值超调的风险或增大，对出口也形成一定程度的压制。

进口方面，海通认为，尽管近期美元升值、大宗商品价格回落，但国内进口需求对价格下跌敏感度减弱，源于内需依然疲弱，进口增速依然承压。

出口形势好于进口将继续使贸易顺差维持高位。9月末以来，人民币离岸CNH汇率持续走强，反映海外市场已提前消化乐观的贸易数据预期。

中国国务院副总理汪洋9月稍早时候表示，要千方百计防止外贸增长失速，做好政策储备，保持外贸发展的可持续性。他并同时指出，要改进政府服务，推进贸易便利化，规范和清理进出口环节的收费，营造国际化、法治化的营商环境。

以下为本次路透调查结果：

机构名称 出口 进口 贸易顺差

（同比%） (同比%) （十亿美元）

交通银行 11.5 -3.0 41.50

巴克莱 10.0 -4.0 42.00

中银国际 9.1 -2.0 35.00

美银美林 9.6 -3.0 37.70

Capital Economics 13.0 -2.0 40.00

国开证券 11.2 -3.2 40.9

China Capital Securities 10.0 -5.0 ~

民族证券 11.9 2.0 34.00

中金 13.0 -3.0 44.30

中信证券 14.0 0.5 39.90

德意志银行 16.6 2.0 42.70

光大证券 13.0 -1.4 41.30

海通证券 8.9 -3.5 37.80

华融证券 12.0 -3.0 42.10

华泰联合证券 11.6 -1.9 39.50

华宝信托 10.6 -3.2 40.00

ING Financial Markets 10.0 -4.5 41.00

上海证券 15.8 -1.4 47.00

申银万国 13.5 -2.4 44.00

瑞银 14.0 2.2 37.00

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)

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