数据观测：9月中国出口料重现双位数增长 贸易顺差维持高位

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 公布内容: 中国2014年9月进出口数据
* 公布时间: 10月13日（周一）
--调查结果:
指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) 11.8 8.9~16.6 9.4 -0.3 20
进口(%) -2.7 -5.0~+2.2 -2.4 7.4 20
贸易顺差(亿美元) 410 340~470 498.3 152 19
--数据要点：
最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。
接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%，当月贸易顺差料达410亿美元。
“近期美国经济一枝独秀加之圣诞、复活假期临近，其进口需求应持续恢复。”招商证券的预测报告称。
报告并提到，最新的汇丰制造业PMI数据显示新出口订单大幅回升，加之去年9月意外的负增长使得基数偏低，预计9月出口增速将以双位数增长。不过，虽然9月中国国内经济形势有所改善，但回升动力依然有限，故进口增速依然难见起色。
海通证券报告亦认为，在外需整体改善的背景下，出口有望延续平稳，但难以维持高增长。美国经济复苏稳健，但欧元区经济增长停滞，未来外贸微刺激力度或将减弱。考虑到中国出口退税缩水，人民币升值超调的风险或增大，对出口也形成一定程度的压制。
进口方面，海通认为，尽管近期美元升值、大宗商品价格回落，但国内进口需求对价格下跌敏感度减弱，源于内需依然疲弱，进口增速依然承压。
出口形势好于进口将继续使贸易顺差维持高位。9月末以来，人民币离岸CNH汇率持续走强，反映海外市场已提前消化乐观的贸易数据预期。
中国国务院副总理汪洋9月稍早时候表示，要千方百计防止外贸增长失速，做好政策储备，保持外贸发展的可持续性。他并同时指出，要改进政府服务，推进贸易便利化，规范和清理进出口环节的收费，营造国际化、法治化的营商环境。
以下为本次路透调查结果：
机构名称 出口 进口 贸易顺差
（同比%） (同比%) （十亿美元）
交通银行 11.5 -3.0 41.50
巴克莱 10.0 -4.0 42.00
中银国际 9.1 -2.0 35.00
美银美林 9.6 -3.0 37.70
Capital Economics 13.0 -2.0 40.00
国开证券 11.2 -3.2 40.9
China Capital Securities 10.0 -5.0 ~
民族证券 11.9 2.0 34.00
中金 13.0 -3.0 44.30
中信证券 14.0 0.5 39.90
德意志银行 16.6 2.0 42.70
光大证券 13.0 -1.4 41.30
海通证券 8.9 -3.5 37.80
华融证券 12.0 -3.0 42.10
华泰联合证券 11.6 -1.9 39.50
华宝信托 10.6 -3.2 40.00
ING Financial Markets 10.0 -4.5 41.00
上海证券 15.8 -1.4 47.00
申银万国 13.5 -2.4 44.00
瑞银 14.0 2.2 37.00
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。