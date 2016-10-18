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中国财经 | 2016年 10月 18日 星期二 15:23 BJT

中国9月新增人民币贷款1.22万亿元 M2同比增长11.5%--央行

路透上海10月18日 - 中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。

央行数据并显示，中国9月末人民币贷款余额104.11万亿元，同比增长13%，路透调查中值为12.9%。

央行数据同时显示，前三季度人民币贷款增加10.16万亿元，同比多增2,558亿元。

以下为具体历史数据：

货币供应量(较上年同期%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月

M2 11.5 11.4 10.2 11.8 11.8 12.8 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1

M1 24.7 25.3 25.4 24.6 23.7 22.9 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0 11.4

M0 6.6 7.4 7.2 7.2 6.3 6.0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8 3.7

人民币贷款:

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月

新增(亿元)12,200 9,487 4,636 13,800 9,855 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 1,0500

余额(万亿) 104.11 102.9 101.95 101.49 100.1 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13

同比增长(%) 13.0 13.0 12.9 14.3 14.4 14.4 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 （完）

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站 here

(发稿 吴芳；审校 林高丽)

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