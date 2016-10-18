中国9月新增人民币贷款1.22万亿元 M2同比增长11.5%--央行

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。
央行数据并显示，中国9月末人民币贷款余额104.11万亿元，同比增长13%，路透调查中值为12.9%。
央行数据同时显示，前三季度人民币贷款增加10.16万亿元，同比多增2,558亿元。
以下为具体历史数据：
货币供应量(较上年同期%):
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月
M2 11.5 11.4 10.2 11.8 11.8 12.8 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1
M1 24.7 25.3 25.4 24.6 23.7 22.9 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0 11.4
M0 6.6 7.4 7.2 7.2 6.3 6.0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8 3.7
人民币贷款:
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月
新增(亿元)12,200 9,487 4,636 13,800 9,855 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 1,0500
余额(万亿) 104.11 102.9 101.95 101.49 100.1 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13
同比增长(%) 13.0 13.0 12.9 14.3 14.4 14.4 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 （完）
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(发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。