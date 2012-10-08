汇丰中国9月服务业PMI升至数月高位

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
* 9月服务业PMI升至四个月高位
* 新订单及预期指数亦触及数月高点
* 受益於经济环境好转
* 收费价格指数为3月以来首次返回50上方
路透北京10月8日电---汇丰中国9月服务业PMI升至四个月最高位,新订单及预期指数亦触及数月高点,表明受益於经济环境好转,服务业活动正加速扩张.
汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周一联合公布数据显示,9月中国服务业采购经理人指数(PMI)升至54.3,为5月以来最高水准,上月为52.0;当月新订单指数亦升至54.0的四个月最高位,经营预期指数则触及三个月高点.
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道,服务业受新接业务提振小幅加速,可能是中国国内经济环境逐渐好转的信号.此前出台的宽松政策以及"黄金周"假期前需求更加旺盛,都带来正面利好.
"这有助於缓解制造业持续放缓的冲击,但仍需要推出更多宽松举措,才能扶助内需出现决定性好转,"他说.此前出炉的中国9月官方和汇丰制造业PMI虽然双双微升,但仍然都处在荣枯线下方.
Markit新闻稿称,不少受访企业表示新业务增长与经济环境好转有关.当月就业分项指数环比虽然略有下降,但仍是过去10个月以来的次高位,逾86%受访者称用工数量持平,不到9%称用工扩张,主因需求上升促使经营也要相应扩张.
值得注意的是,当月收费价格指数为3月以来首次返回50上方的扩张区域,其中虽有原料涨价的因素,但亦反映出市场需求在好转;而对於未来一年经营活动的预期,乐观度为6月以来最高,超过30%受访者预计产出将有所增长,主要得益於客户需求好转、公司扩张以及经济转强等.
而受汽油和柴油等原料涨价推动,当月企业投入价格指数继续上扬,创下5月以来最高位.
中国国内金融市场上周(1日-5日)逢国庆节"黄金周"假期闭市,今日恢复正常交易.沪综指.SSEC最新下滑0.24%.
上周公布的中国官方9月非制造业商务活动指数降至53.7,为年内最低水准.该指数与汇丰PMI的差距,源於调查样本及计算方法的差异.(完)
--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯
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