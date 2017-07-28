中国研究放开制造和服务业外商投资股比限制 允许外资并购--国常会

路透北京7月28日 - 中国国务院周五召开常务会议称，部署加大引进外资力度，营造更高水平对外开放环境，确定进一步激发民间有效投资活力措施，促进经济持续健康发展，部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

中央人民广播电台援引会议内容称，要扩大引进外资，要在全国推行自贸试验区实行的准入前国民待遇加负面清单管理制度，对境外投资者将中国境内分配的利润投资于鼓励类项目实行递延纳税，将服务外包示范城市技术先进型服务企业所得税优惠政策推至全国。

“研究出台措施，取消或放开制造业和服务业一些领域外商投资股比限制，允许以并购方式设立外资企业。”会议称。

会议并称，要扩大国家级开发区投资管理权限，支持西部、东北更好承接外资，要简化外国人才来华工作许可，放宽外国人才签证，上述措施原则上要在9月底前落实。

会议还确定了进一步促进民间有效投资的措施，一是深化放管服改革，梳理核查已报审的民间投资项目，限时办结，二是鼓励民营企业参与中国制造2025、现代农业等重点项目，建立合理回报机制，鼓励民间资本参与政府与社会资本合作项目。

三是优化民营企业授信管理，鼓励各地设立信贷风险补偿基金等，支持小微科技创新企业，加强涉企经营性收费监管，四是各地要严格兑现合法合规的政策承诺。

会议要求，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，要落实责任，继续整改违法担保等不规范行为，坚决遏制地方政府违法违规举债，会议对有关工作作了部署，要求支持地方政府合法合规举债融资，加大对脱贫攻坚和相关基础设施等的支持。（完）

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