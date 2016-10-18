中国十三五服务业潜在增速约8% 可拉动GDP 4-4.4个百分点--统计局长

路透北京10月18日 - 中国国家统计局局长宁吉喆在求是杂志撰文称，初步测算，“十三五”（2016-2020）期间中国服务业潜在增长率为8%左右，按服务业贡献率50%-55%计算，可拉动GDP增长4.0-4.4个百分点，比“十二五”期间多贡献约0.5个百分点。

文章称，经济结构由工业主导向服务业主导转变符合发展规律，服务业较快发展是保持经济运行在合理区间的重要支撑，也是发展是新经济成长的主要源泉。2013-2015年，中国第三产业发展对经济增长的贡献率由47.6%上升到54.1%，提升6.5个百分点。

同时，服务业大多不是资本密集型产业，受投资波动影响小；多根植于本地市场，受国际市场波动影响小；产品差异化程度高，受需求波动影响小；主要依靠消费拉动，而消费增长具有较强稳定性，因而服务业发展能够平滑经济波动，增强经济平稳性。

“由于服务业对经济周期性变化不敏感，因而具有熨平经济波动的重要作用。随着服务业比重持续提高，我国经济运行的波动性也明显减小。2011-2015年，GDP增速标准差为1个百分点，而2006-2010年GDP增速标准差为2.1个百分点。”文章称。（完）

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