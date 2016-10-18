中国十三五服务业潜在增速约8% 可拉动GDP 4-4.4个百分点--统计局长

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月18日 - 中国国家统计局局长宁吉喆在求是杂志撰文称，初步测算，“十三五”（2016-2020）期间中国服务业潜在增长率为8%左右，按服务业贡献率50%-55%计算，可拉动GDP增长4.0-4.4个百分点，比“十二五”期间多贡献约0.5个百分点。
文章称，经济结构由工业主导向服务业主导转变符合发展规律，服务业较快发展是保持经济运行在合理区间的重要支撑，也是发展是新经济成长的主要源泉。2013-2015年，中国第三产业发展对经济增长的贡献率由47.6%上升到54.1%，提升6.5个百分点。
同时，服务业大多不是资本密集型产业，受投资波动影响小；多根植于本地市场，受国际市场波动影响小；产品差异化程度高，受需求波动影响小；主要依靠消费拉动，而消费增长具有较强稳定性，因而服务业发展能够平滑经济波动，增强经济平稳性。
“由于服务业对经济周期性变化不敏感，因而具有熨平经济波动的重要作用。随着服务业比重持续提高，我国经济运行的波动性也明显减小。2011-2015年，GDP增速标准差为1个百分点，而2006-2010年GDP增速标准差为2.1个百分点。”文章称。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。