10月中国非制造业商务活动指数53.1% 创近七年新低--国家统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，10月官方非制造业商务活动指数为为53.1%，持续位于扩张区间，但比上月小幅回落0.3个百分点，创出2008年12月（50.8 ）以来的新低。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
15年/10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月
非制造业PMI 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8
分行业看，服务业商务活动指数为52.3%，比上月回落0.7个百分点。由于国庆长假等因素的影响，住宿业、零售业、快递业、旅游业、道路运输业、航空运输业等服务行业表现较为活跃，业务增长较快。而批发业、资本市场服务业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为57.1%，比上月上升1.9个百分点，表明建筑业企业生产活动加快。 新订单指数为51.2%，比上月上升1.0个百分点，连续两个月上升。分行业看，服务业新订单指数为48.9%，比上月下降1.4个百分点。建筑业新订单指数为55.1%，比上月上升5.5个百分点，位于临界点上方，表明建筑业市场需求回升。
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 李铮; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。