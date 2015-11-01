10月中国非制造业商务活动指数53.1% 创近七年新低--国家统计局

路透北京11月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，10月官方非制造业商务活动指数为为53.1%，持续位于扩张区间，但比上月小幅回落0.3个百分点，创出2008年12月（50.8 ）以来的新低。

分行业看，服务业商务活动指数为52.3%，比上月回落0.7个百分点。由于国庆长假等因素的影响，住宿业、零售业、快递业、旅游业、道路运输业、航空运输业等服务行业表现较为活跃，业务增长较快。而批发业、资本市场服务业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为57.1%，比上月上升1.9个百分点，表明建筑业企业生产活动加快。 新订单指数为51.2%，比上月上升1.0个百分点，连续两个月上升。分行业看，服务业新订单指数为48.9%，比上月下降1.4个百分点。建筑业新订单指数为55.1%，比上月上升5.5个百分点，位于临界点上方，表明建筑业市场需求回升。