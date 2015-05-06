版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 5月 6日 星期三 10:11 BJT

4月汇丰中国服务业PMI升至四个月高位52.9

汇丰最新调查显示，中国服务业在4月持续扩张，新订单稳步增长，企业经营活动亦小幅改善，二季度开局良好。不过综合制造业和服务业情况看，整体企业活动扩张步伐仍放缓，经济下行压力未有明显缓解。汇丰/Markit周三联合公布，中国4月服务业采购经理人指数(PMI)升至52.9，上月为52.3。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐