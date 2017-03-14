中国统计局首发服务业生产指数 1-2月份该数据同比增8.2%

路透北京3月14日 - 中国国家统计局首次发布中国月度服务业生产指数，以及时地反映服务业经济活动的短期运行态势。于周二公布的数据显示，该指数1-2月同比增长8.2%。当期内的信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业表现强劲。

统计局的新闻稿称，2月份，服务业商务活动指数为53.2%，比上月回落0.3个百分点，比上年同月加快1.0个百分点，继续保持在50%的临界值以上。

其中，铁路运输业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网及软件信息技术服务、货币金融服务、保险业等行业商务活动指数均持续位于55.0%以上的较高景气区间。

统计局网站同日刊登的就服务业生产指数有关问题答记者问称，“十二五”时期，我国服务业快速发展，已经成为中国国民经济第一大产业，但是长期以来，中国还没有一个能够及时反映服务业经济活动月度变化的综合性指标，编制和发布服务业生产指数的目的是为了及时地反映服务业经济活动的月度运行态势，也填补了国内服务业统计一大空白。

服务业生产指数是指剔除价格因素后，反映服务业报告期相对于基期的产出变化。服务业生产指数旨在反映短期（月度）服务业企业市场经济活动的趋势变化，而现行GDP核算中服务业增加值则是反映服务业季度的变化情况。

2016年，中国服务业增加值比上年增长7.8%，占GDP比重已上升为51.6%，对国民经济增长的贡献率达58.2%，都明显超过第二产业。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）