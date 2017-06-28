中国5月服务贸易逆差225亿美元 较上月增加逾两成--外管局

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透6月27日 - 中国国家外汇管理局周二公布，5月服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的183亿美元增加23%，其中旅行差额占比近八成。另外，当月货物与服贸顺差230亿美元，4月为234亿美元。
外管局数据并显示，5月货物贸易顺差455亿美元，5月旅行差额为逆差177亿美元，运输差额为逆差47亿美元。
1-5月服贸累计逆差1,014亿美元，同期货贸累计顺差1,664亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
(发稿 李军; 审校 母红)
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)