中国5月服务贸易逆差225亿美元 较上月增加逾两成--外管局

路透6月27日 - 中国国家外汇管理局周二公布，5月服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的183亿美元增加23%，其中旅行差额占比近八成。另外，当月货物与服贸顺差230亿美元，4月为234亿美元。

外管局数据并显示，5月货物贸易顺差455亿美元，5月旅行差额为逆差177亿美元，运输差额为逆差47亿美元。

1-5月服贸累计逆差1,014亿美元，同期货贸累计顺差1,664亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)