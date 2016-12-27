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中国财经 | 2016年 12月 27日 星期二 15:33 BJT

中国11月服务贸易逆差254亿美元 环比增逾两成--外管局

路透北京12月27日 - 中国国家外汇管理局周二公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。

外管局数据并显示，11月货物贸易顺差459亿美元，环比减少8%，上月为顺差499亿美元；11月旅行差额为逆差231亿美元，运输差额为逆差36亿美元。

1-11月服务贸易累计逆差2,340亿美元，同期货物贸易累计顺差4,863亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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