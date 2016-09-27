中国8月服务贸易逆差254亿美元 创2014年1月以来最高--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月27日 - 中国国家外汇管理局周二公布，8月份服务贸易逆差254亿美元，较上月增加12.89%，创2014年1月以来最高，另外，当月国际货物和服务贸易顺差273亿美元，较上月的276亿美元减1.09%。
外管局数据并显示，8月货物贸易顺差527亿美元，环比增5.40%,；8月旅行差额为逆差232亿美元，运输差额为逆差38亿美元。
1-8月服务贸易累计逆差1,644亿美元，同期货物贸易累计顺差3,465亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。