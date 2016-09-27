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中国财经 | 2016年 9月 27日 星期二 15:38 BJT

中国8月服务贸易逆差254亿美元 创2014年1月以来最高--外管局

路透北京9月27日 - 中国国家外汇管理局周二公布，8月份服务贸易逆差254亿美元，较上月增加12.89%，创2014年1月以来最高，另外，当月国际货物和服务贸易顺差273亿美元，较上月的276亿美元减1.09%。

外管局数据并显示，8月货物贸易顺差527亿美元，环比增5.40%,；8月旅行差额为逆差232亿美元，运输差额为逆差38亿美元。

1-8月服务贸易累计逆差1,644亿美元，同期货物贸易累计顺差3,465亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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