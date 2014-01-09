中国2013年服务贸易额创历史新高--商务部

他并称，从外部需求看，世界经济低速增长态势短期内难有明显改观，货物贸易增速下滑将对与其相配套的服务进出口造成压力。

商务部统计显示，去年1-11月，咨询、专有权利使用费和特许费、计算机和信息服务同比增幅分别为20%、15.9%和16%。传统服务中的旅游服务则延续了快速增长势头，占服务贸易总额的36.3%，仍是中国第一大服务进出口项目。