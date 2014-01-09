中国2013年服务贸易额创历史新高--商务部

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海1月9日 -新华社周四援引中国商务部官员的话称，2013年中国服务贸易规模创历史新高，预计全年服务进出口总额将超过5,200亿美元，位居世界第三，年增幅料超过11%。
商务部新闻发言人姚坚在记者会上表示，“2013年中国服务贸易增长仍然主要由内需拉动，进口增速高于出口。”
他并称，从外部需求看，世界经济低速增长态势短期内难有明显改观，货物贸易增速下滑将对与其相配套的服务进出口造成压力。
商务部统计显示，去年1-11月，咨询、专有权利使用费和特许费、计算机和信息服务同比增幅分别为20%、15.9%和16%。传统服务中的旅游服务则延续了快速增长势头，占服务贸易总额的36.3%，仍是中国第一大服务进出口项目。
姚坚指出，今后一段时间，中国服务贸易规模有望保持较快增长，增幅将继续高于货物贸易。预计2015年服务贸易规模将超过6,000亿美元，2020年将突破1万亿美元。
中国证券报周四报导称，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，从上海自贸区建设方案看，服务外包将成为新一轮服务贸易促进政策支持的重点。 (完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。