中国“内需马车”提速在即 投资者押注服务业增长

焦点：石油多仓蹿升至纪录高位 多头终于有望成赢家
路透伦敦2月24日 - 石油投资人押注油价上涨的仓位规模创纪录最高，因为全球最大的石油出口国削减产量以减少供应过剩，而期货市场一年来首次暗示这些多头可能成为赢家。
路透香港3月21日电(记者 Clement Tan)---中国领导人鼓励民众增加消费，扩大内需，因而酒店连锁、超市和其他服务业者可借此为投资者带来新收益。
中国政府希望，截至到2015年，服务业对国内生产总值(GDP)的贡献率能在2010年43%的基础上提高四个百分点。但这依然远低於美国服务业的贡献率，後者约占美国经济的三分之二左右。
分析人士表示，对於长线投资者而言，随着中国消费者日益向价值链高端移动，满足中产阶级需求的服务业将迎来利用消费模式转型的机会。
美银美林(Bank of America-Merrill Lynch)中国股市策略主管崔伟(David Cui)表示：“由於供应受限，服务业有大量被抑制的需求。”
中国决策者希望通过增加国内消费抵消对出口的依赖，并已制定缩小城乡差距、增加农民工收入的计划。服务业对未来就业增长至关重要。
崔伟表示，尽管分析师认为选股依然非常重要，但超市、物流企业和专注于国内游客的的旅游公司都是不错的投资对象。
汤森路透StarMine的预测显示，在中国具有最佳长期盈利增长潜力的消费类企业中，高鑫零售有限公司(Sun-Art Retail Group Ltd) (6808.HK)榜上有名。
作为中国最大的零售运营商之一，高鑫零售去年7月在香港上市吸引了投资者莫大的兴趣，该公司的股价表现也远优於恒生国企指数.HSCE。
金鹰商贸(3308.HK)和物美商业1025.HK等其他零售商将受益於政策推动下的消费需求，超市凭借对本土需求偏好的理解，很可能成功抗衡外国同业的竞争。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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