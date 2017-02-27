中国1月服务贸易逆差209亿美元 较去年12月下降两成--外管局

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月27日 - 中国国家外汇管理局周一公布，1月份服务贸易逆差209亿美元，逆差额较上月的261亿美元减少19.92%，其中旅行差额占比达到94.26%，运输差额占比亦达到18.66%。另外，当月货物与服贸顺差326亿美元，较上月的179亿美元环增82.12%。
外管局数据并显示，1月货物贸易顺差535亿美元，环比增21.87%,上月为顺差439亿美元。1月旅行差额为逆差197亿美元，运输差额为逆差39亿美元。
2016年1-12月服贸累计逆差2,601亿美元，同期货贸累计顺差5,302亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
更多细节，请点选外管局网站 (www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。