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中国财经 | 2017年 2月 27日 星期一 15:24 BJT

中国1月服务贸易逆差209亿美元 较去年12月下降两成--外管局

路透上海2月27日 - 中国国家外汇管理局周一公布，1月份服务贸易逆差209亿美元，逆差额较上月的261亿美元减少19.92%，其中旅行差额占比达到94.26%，运输差额占比亦达到18.66%。另外，当月货物与服贸顺差326亿美元，较上月的179亿美元环增82.12%。

外管局数据并显示，1月货物贸易顺差535亿美元，环比增21.87%,上月为顺差439亿美元。1月旅行差额为逆差197亿美元，运输差额为逆差39亿美元。

2016年1-12月服贸累计逆差2,601亿美元，同期货贸累计顺差5,302亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站 (www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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