中国2016年12月服务贸易逆差261亿美元 创三年新高--外管局

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2016年12月服务贸易逆差261亿美元，创2014年1月以来新高，较上月254亿美元环比略增。另外，当月货物与服贸顺差179亿美元，创九个月新低，较上月205亿美元环比略降。
外管局数据并显示，12月货物贸易顺差439亿美元，亦创九个月新低，较上月459亿美元环比减4.36%。12月旅行差额为逆差242亿美元，运输差额为逆差38亿美元。
2016年1-12月服贸累计逆差2,601亿美元，同期货贸累计顺差5,302亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。