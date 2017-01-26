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中国财经 | 2017年 1月 26日 星期四 09:49 BJT

中国2016年12月服务贸易逆差261亿美元 创三年新高--外管局

路透北京1月26日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2016年12月服务贸易逆差261亿美元，创2014年1月以来新高，较上月254亿美元环比略增。另外，当月货物与服贸顺差179亿美元，创九个月新低，较上月205亿美元环比略降。

外管局数据并显示，12月货物贸易顺差439亿美元，亦创九个月新低，较上月459亿美元环比减4.36%。12月旅行差额为逆差242亿美元，运输差额为逆差38亿美元。

2016年1-12月服贸累计逆差2,601亿美元，同期货贸累计顺差5,302亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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