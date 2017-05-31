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中国财经 | 2017年 5月 31日 星期三 15:50 BJT

中国4月服务贸易逆差183亿美元 较上月减少近两成--外管局

路透北京5月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布，4月服务贸易逆差183亿美元，逆差额较上月的221亿美元减少17.19%，其中旅行差额占比逾八成。另外，当月货物与服贸顺差234亿美元，较上月的85亿美元增175.29%。

外管局数据并显示，4月货物贸易顺差417亿美元，环比增36.72%,上月为顺差305亿美元；4月旅行差额为逆差155亿美元，运输差额为逆差44亿美元。

1-4月服贸累计逆差789亿美元，同期货贸累计顺差1,209亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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