中国4月服务贸易逆差183亿美元 较上月减少近两成--外管局

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布，4月服务贸易逆差183亿美元，逆差额较上月的221亿美元减少17.19%，其中旅行差额占比逾八成。另外，当月货物与服贸顺差234亿美元，较上月的85亿美元增175.29%。
外管局数据并显示，4月货物贸易顺差417亿美元，环比增36.72%,上月为顺差305亿美元；4月旅行差额为逆差155亿美元，运输差额为逆差44亿美元。
1-4月服贸累计逆差789亿美元，同期货贸累计顺差1,209亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。