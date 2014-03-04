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时事要闻 | 2014年 3月 4日 星期二 13:42 BJT

中国“两会”日程（3月4日-13日）

3/4（二）

11:00 十二届全国人大二次会议新闻发布会，大会发言人答记者问

15:00 民革、台盟、台联、侨联小组讨论向港澳台和外国记者开放

3/5（三）

09:00 全国人大十二届二次会议开幕会

国务院总理李克强作政府工作报告

15:00 发改委主任徐绍史就“经济社会发展与宏观调控”答记者问

小组会议（讨论政府工作报告）

3/6（四）

09:00 财政部部长楼继伟等就“财税体制改革和财政工作”答记者问

10:30 农业部长韩长赋等答就“扎实深化农村改革，加快发展现代农业”答记者问

14:30 中国工商银行原行长杨凯生等全国政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展

16:00 卫生计生委主任李斌就“卫生计生事业改革发展”答记者提问

3/7（五）

09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问

10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设

15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议

3/8（六）

09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议

3/9（日）

10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义

15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议

3/10（一）

15:00 全国人大二次会议第三次全体会议

最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告

最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告

3/12（三）

09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

3/13 (四)

09：00 全国人大二次会议闭幕。

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(发稿 张晓翀；审校 黄凯/林高丽)

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