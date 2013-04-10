中国下一个农产品销售年玉米进口料创纪录

路透北京4月9日 - 中国可能在下一个农产品销售年进口创纪录的玉米，因中国借助全球价格下跌之机，另外雾霾天气冲击国内的农作物，也延迟了玉米播种。

据三位重要行业分析师，在10月1日开始的2013/14销售年度，预计中国将进口600万吨-700万吨玉米，超过2012/13年的纪录520万吨。

中国进口玉米增加可能会推高美国玉米期货价格。去年夏季受美国干旱影响推升，美国玉米期货触及纪录高位，此后一直下跌。芝加哥玉米期货在4月5日跌至九个月低点每蒲式耳6.26-1/2美元。

上海汇易的资深分析师李强称，美国新作物价格相当便宜，这将导致饲料加工厂和政府企业双双进口。”

预估的进口量不到中国总消费量的4%。饲料加工厂和玉米加工厂每个月就要消耗掉约1,700万吨。

交易商称，自2月以来，中国已经购买了130万吨将在9月后收获的美国玉米，饲料厂可能会继续购买。

中国粮油食品(集团)有限公司(简称中粮)也获得了额外的进口配额，交易商预计将用于今年稍晚的进一步采购。

中国对玉米进口实施严格的配额限制，不过根据中国对世界贸易组织(WTO)的义务，政府有时会扩大国有企业的进口配额。

近来美国玉米价格下跌，每吨较国内价格便宜300多元人民币。上周美国预测今年玉米种植面积将创纪录新高，之后玉米价格创下21个月最大单周跌幅。

在中国南部的广东省，现货玉米报价为每吨2,500元人民币。

不过，如果出现恶劣天气，或生长过程中导致产量受损，美国新作玉米价格也可能上涨，这将打乱中国的进口计划。

周二玉米期货价格连续第二日上涨，由于美国中西部主要玉米种植区的降雨可能延迟播种。

目前中国买需复苏，而去年由于干旱推高美国玉米价格，下半年以来连续多月进口低迷或取消买单。

一家官方智库的行业分析师表示，目前的低价可能帮助美国获得明年再次向中国出口的机会。该分析师要求匿名。

虽然中国东南部几个省份首次发现人感染禽流感的病例，但预计对玉米消费影响不大，因为禽类饲料消费在整体玉米消费中占比相对较小。

专家称，政府收储猪肉将支撑国内的猪肉价格，而猪肉价格是影响玉米消费的主要因素。

**主产区天气潮湿**

中国玉米网研究员张琪表示，东北部玉米种植带的潮湿天气损害作物，因此第三季优质玉米供应料将吃紧，巩固了进口规模将创下纪录的预期。

张琪表示，(去年玉米)的含水量比较高，发霉的谷物百分比就要高一些，因此不适用于动物饲料生产。

上海汇易的李强估计，东北部分地区玉米发霉率可能会高达5%。

中国气象局称，东北地区上个月降雪频繁，平均降水量比往年多出约25%。

导致高发霉率的另一个因素是恶劣的农村地区仓储条件。大多数农户被迫露天存放谷物，即使是在天气情况恶劣的时候。

交易商表示，为了缓解这个问题，中国储备粮管理总公司已经增加从农户手中购买玉米的规模，也已经开始对谷物进行除湿处理。

据中国国家粮油中心(CNGOIC)，到现在为止中储粮已经购入1,500万吨来自东北地区的玉米，到4月底总规模可能会触及2,000万吨，此举将收紧国内供应。

一名大型饲料生产厂经理表示，尽管中储粮随后可能会释放玉米储备，但由于低劣质量和高发霉率，这些玉米最终或只能卖给玉米处理商，而非动物饲料加工厂。

一名当地农户表示，玉米地仍被积雪覆盖，会导致包括黑龙江在内的东北地区播种推迟10天以上。延迟播种可能会导致收成推迟，令作物更易受早霜侵袭。(完)

(编译 田建华/李春喜/梁睿雪; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。