重庆涉不雅视频官员雷政富被免职--新华

路透上海11月23日---新华社报导称，经调查核实，近日互联网流传有关不雅视频中的男性为重庆市北碚区区委书记雷政富，重庆市委研究决定免去雷政富职务，并对其立案调查。

这段不雅视频的截图最早於周二在新浪微博曝光，然後在其他微博流传。此事不仅凸显了微博的影响力，还表明中国高层对滥用职权、官员腐败等问题变得日益敏感，并会尽快做出处理。

新华社周四曾报导称，雷政富对一名记者称该视频是PS的。该视频拍摄於2007年。

雷政富被免职消息已在新浪微博引起热议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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