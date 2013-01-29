雷政富视频爆料人朱瑞峰遭重庆警方威胁

路透北京1月28日 - 重庆官员不雅视频爆料人朱瑞峰周一被警方威胁，他若不交出所掌握的其他不雅视频或将遭到逮捕。

朱瑞峰经营着一个名叫“人民监督网”的网站，他于去年曝光重庆北碚区委书记雷政富与情妇的不雅视频。

这段视频在微博广为流传，官方媒体亦对此进行了讨论，雷政富很快就被免职。

朱瑞峰在曝光雷政富视频后表示，他手中还掌握有其他官员的不雅视频，并将公布出来。

朱瑞峰的律师李和平告诉路透，周日晚间，重庆警方来到朱瑞峰在北京的家中进行调查。

朱瑞峰最终同意于周一去派出所接受询问。

李和平通过电话称，警方让朱瑞峰交出其他视频，否则将以作为证人隐藏证据而对他进行指控。

朱瑞峰周一晚些时候离开派出所，他没有接听记者的电话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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