中国考虑在塞舌尔设补给港 否认将建军事基地--报载

路透北京12月13日电---中国官方媒体报导称，中国考虑将塞舌尔作为非洲附近海域反海盗行动的补给港。报导否认该补给港等同于在非洲军事基地的说法。

据伦敦国际战略研究所（IISS）称，中国海军护航编队参加了多国发起的打击索马里海盗行动，已在吉布提、阿曼、也门等国港口进行过补给。

中国国防部称，在塞舌尔进行补给的计划，仍只是在考虑阶段。

据《中国日报》报导，国防部周一称："根据护航行动和其他远航任务需要，中方也会考虑在塞舌尔和其他国家的合适港口进行补给或休整。"

报导称，中国国防部长梁光烈于本月初对塞舌尔进行了访问。

中国海军军事学术研究所研究员李杰告诉《中国日报》，鉴於中国不会派遣军队，保护塞舌尔补给港，因此完全不能将其称为海外军事基地。

为打消各方对中国计划的担忧，中国政府反复强调，并没有建海外军事基地的想法。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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