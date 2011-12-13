中国考虑在塞舌尔设补给港 否认将建军事基地--报载

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月13日电---中国官方媒体报导称，中国考虑将塞舌尔作为非洲附近海域反海盗行动的补给港。报导否认该补给港等同于在非洲军事基地的说法。
据伦敦国际战略研究所（IISS）称，中国海军护航编队参加了多国发起的打击索马里海盗行动，已在吉布提、阿曼、也门等国港口进行过补给。
中国国防部称，在塞舌尔进行补给的计划，仍只是在考虑阶段。
据《中国日报》报导，国防部周一称："根据护航行动和其他远航任务需要，中方也会考虑在塞舌尔和其他国家的合适港口进行补给或休整。"
报导称，中国国防部长梁光烈于本月初对塞舌尔进行了访问。
中国海军军事学术研究所研究员李杰告诉《中国日报》，鉴於中国不会派遣军队，保护塞舌尔补给港，因此完全不能将其称为海外军事基地。
为打消各方对中国计划的担忧，中国政府反复强调，并没有建海外军事基地的想法。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。