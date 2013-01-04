中国期市: 上海金交所下调金银延期交收合约保证金比例和涨跌停板

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透上海1月4日 - 上海黄金交易所周五公告称,将下调黄金和白银延期交收合约保证金水平和涨跌停板,以满足投资者交易需求.
自2013年1月8日清算时起,黄金延期交收合约的保证金比例从12%调整为10%,下一交易日起涨跌停板从9%调整为7%.同时白银延期交收合约的保证金比例从15%调整为13%,下一交易日起涨跌停板从12%调整为9%.(完) (编译 侯向明; 审校 丁琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。