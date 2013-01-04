版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 16:49 BJT

中国期市: 上海金交所下调金银延期交收合约保证金比例和涨跌停板

路透上海1月4日 - 上海黄金交易所周五公告称,将下调黄金和白银延期交收合约保证金水平和涨跌停板,以满足投资者交易需求.

自2013年1月8日清算时起,黄金延期交收合约的保证金比例从12%调整为10%,下一交易日起涨跌停板从9%调整为7%.同时白银延期交收合约的保证金比例从15%调整为13%,下一交易日起涨跌停板从12%调整为9%.(完) (编译 侯向明; 审校 丁琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐