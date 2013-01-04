中国期市: 上海金交所下调金银延期交收合约保证金比例和涨跌停板

自2013年1月8日清算时起,黄金延期交收合约的保证金比例从12%调整为10%,下一交易日起涨跌停板从9%调整为7%.同时白银延期交收合约的保证金比例从15%调整为13%,下一交易日起涨跌停板从12%调整为9%.(完) (编译 侯向明; 审校 丁琦)