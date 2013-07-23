影子银行的快速增长或会加速中国货币政策改革--标普

路透上海7月23日 - 中国央行近日全面放开金融机构贷款利率管制，利率市场化迈出实质一步。标准普尔日前发布报告称，中国央行通过控制银行存贷款利率来执行货币政策，而表外和非银行信用活动的增长降低了中国政策制定者对信用状况的影响力，预计中国可能加快实施以批发市场融资利率为中介目标的货币政策框架。

报告认为，6月银行间市场资金紧张是央行对银行发出的一个警告。6月底前，央行提供了足够的流动性，令银行间利率下降。央行后续的市场安抚言论似乎表明，其急于控制整体经济的信用成本上升。央行不是以利率的持久上升来控制非银行和表外融资活动，而可能是期望未来银行在影子银行活动上能更加自律，然这一警告也可能会引发短期经济增长放缓至低于政府容忍水平的程度。此外，金融市场发展步伐也可能受到冲击。

“若当前的货币政策框架保持不变，上述不利影响可能会长期持续。银行可能会逐步失去新寻得的谨慎态度。而且它们能够找出办法，降低银行间市场流动性暂时紧张的影响。若政策反应是进一步的资金紧张，则经济增长和金融发展的成本将会攀升。”报告称。

标普认为，央行不太可能通过反复冲击银行间市场来抑制整体信贷增长，中国的政策制定者可能将货币政策改革的优先级提升，而不是维持现状。正式以一个利率为中介目标，以此影响到所有信用机构的融资成本，可以使得政策制定者调节整体经济的信用状况。

届时政策制定者对非银行融资市场也将拥有持续的影响力，并降低采取非传统措施作为政策工具的必要性。随着时间的推移，在其他结构性改革进一步推进的情况下，采取更加以市场为导向的货币政策框架，也可能有助于政府达成提高信贷资源配置效率的既定目标。

报告表示，上述转变的基础已基本奠定。数年来，金融监管机构协助推动上海银行间同业拆放利率（Shibor）成为国内最长一年期的批发利率的主要基准指标。今年初，人民银行推出公开市场短期流动性调节工具（SLO）和“常备借贷便利”（SLF），旨在提升批发融资市场的稳定性。随着中国国债期货即将重返市场，借款人也可对冲他们的长期利率风险。这应会降低目前官方长期利率指导的必要性。

“不要期望管制会很快大幅放松。”标普在报告中称，若地方政府层面未有重大改革，随着对金融业的直接控制逐步废除，对政府相关实体的贷款或将激增。与此同时，给予银行更大的定价权可能也会引发其他政策后果。更为激烈的价格竞争可能进一步缩窄净利差，降低银行利润率，尤其对小型银行而言。在存款保险制度缺席的情况下，在上述情景下，若小银行的财务表现变差，储户或将把他们的钱转移至更大、更强健的银行。

若利率自由化后，汇率波动依旧受限，则资本流动的波动性可能会上升。中国和美国之间的利差可能加大，变化也会更加频繁。随着储户依利差变化将资金移进和移出中国，银行可能会发现，管理流动性头寸将变得更加棘手。因此报告结论称，虽然央行可能确实在加快步伐，将批发市场贷款利率作为中介目标，但对银行的限制可能还会维持一段时间。(完)

(整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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