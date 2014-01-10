中国影子银行出身无罪 然分业监管框架凸显滞后

作者 钟华

路透北京1月10日 -中国影子银行蓬勃发展对近年来经济快速成长功不可没，并为监管框架革新带来契机，但带有“顶层设计”意味的监管新规似乎仍希望通过修补传统监管框架来达成市场需求与监管约束间的平衡。

中国传统“分业经营、分业监管”监管框架在这份名为《国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知》中得到延续。报导显示，该文件强调“严格超范围经营和监管套利行为”，“已明确法定监督管理部门的，由相关部门按照法定职责分别实施统一归口监督管理”。

中国资产管理公司、私募机构等大量非传统银行机构，以及非标业务、同业业务等非传统金融业务近年来之得以快速创新和蓬勃发展的重要原因就是源于金融机构规避传统监管制度的套利以及资本约束，来满足实体经济的强劲融资需求。

从去年前11个月看，包括影子银行在内提供的社会融资规模累计达到16万亿元人民币，若中国经济仅靠其中8.9万亿元银行信贷投放，去年要实现预期7.5%的国内生产总值（GDP）增长目标简直是天方夜谭。

而中国影子银行中的金融机构理财业务、融资性担保业务、信托业务，以及金融交叉业务都非传统分业经营模式下的单一金融业务，而在进行混业经营。央行报告显示，2012年末，银行业金融机构表外业务余额48.65万亿元，表外资产相当于表内总资产逾36%。

这并不是说，中国影子银行提供的金融业务存量已经超过自身乃至整个金融体系可承受的空间。国别数据显示出，包括传统银行体系在内的中国金融依然还有扩张潜力。美国2012年单美国银行部门提供的国内信贷余额为GDP的2.35倍，已经高于同期社会融资规模与GDP之比；而美国影子银行2011年底总资产已达23万亿美元。

当然，影子银行在全球都是极具争论的话题，其概念由美国太平洋投资管理公司执行董事麦卡利2007年最早提出，至今仍缺乏全面和权威的定义。比如纽约联储将之定义为，未进入中央银行再贴现窗口的并执行期限、信用和流动性转换的金融中介。而金融稳定委员会（FSB）定义为，全部或部分在传统银行监管体系之外涉及信用中介的活动和机构。

这种定义分歧，显示出影子银行体系本身的复杂性，以及金融运行理念存在较大分歧，也就给全球影子银行的监管带来巨大挑战。尤其是影子银行体系的高杠杆和高风险，以及在2008年全球金融海啸中表现出来的巨破坏力，显示出将其纳入监管框架并其监管的重要性。

然而，影子银行体系及业务本身存在跨机构、跨行业和跨业务产品的复杂多样性，使得中国传统“分业监管”框架对之监管并非有效，需要全面覆盖的监管体系。我们看到，全球金融危机之后，主要经济体中央银行对金融市场监管地位和职责在强化。

无论如何，影子银行体系和传统银行体系一样，都是信用中介，承担着信用转换、期限转换和流动性转换。因此，对影子银行的监管仍需从信用转换、期限转换和流动性转换环节入手。

从具体思路看，巴塞尔资本协议III(BaselIII)提出最低资本规定、监管部门监督检查、市场纪律三大支柱的精神，以及全球金融危机催生的宏观审慎政策框架，可以为中国金融形成新的业务发展和监管框架提供一些思想基础。

当然，中国影子银行中的不同机构及产品业务线条模式，可以采取与之适应的最低资本计提方法和比例，制定不同的监督检查科目，以及侧重不同的信息披露内容，并进行动态调整。

其最终使各类机构自身资产负债表，金融市场，以及包括财政部、央行在内的监管部门之间建立各自以及共同的多层次风险吸纳和抵抗能力，使影子银行乃至整个金融体系具有可持续的运行机制。

不过，如果对很多旨在逃避资本约束的影子银行建立起最低资本要求等要求，其扩张能力和发展步伐将会受到约束与限制，不仅会令股票市场等市场承压，进而也会对短期经济扩张带来负面冲击，这是政策制定者需要权衡的问题。（完）

(审校 杨淑祯)

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