中国影子银行不会引发系统风险 根源在金融结构性失衡--专家

路透北京7月18日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)首席经济学家黄志凌撰文指出，中国的影子银行绝大部分已纳入监管范围，且期限错配较少、杠杆率较低，尚不足以引发系统性风险。影子银行的根源在金融结构性失衡，这就要求推动经济发展所需要的多层次金融市场体系建设。

黄志凌指出，中影子银行属于银行主导型，绝大部分已经纳入银行监管范围。例如银监会对理财业务中风险较高的非标资产占比、资产池流动性资产比率等均有明确规定，并要求银行发行非保本理财产品前须逐笔进行报备。信托公司开展信托贷款业务等要计算风险资本，而风险资本受净资本的约束。此外，银监会对融资性担保公司的业务范围也进行了严格界定，明确其不允许发放贷款等。

他认为，与国外主要利用金融衍生产品进行信用创造不同的是，中国影子银行业务主要是类信贷业务，杠杆率较低，期限错配较少。如理财产品，信托类、股权类产品均对应到具体资产，基本不存在期限错配的问题。即使是资产池理财产品，因为监管部门规定了流动性资产的最低配置比例，且银行为了保证充足的流动性，一般都配置了信用等级较高的类信贷资产入池，所以流动性风险也较小。

黄志凌称，即使按照广义定义，中国影子银行规模约20-30万亿元左右（约合3-5万亿美元），相当于GDP的40-56%。据金融稳定理事会估计，截至2011年底，二十国集团所有经济体的影子银行总规模达到约67万亿美元，相当于GDP的111%。

可见，中国影子银行规模较发达国家尚属较低水平。同时，由于中国影子银行涉及资金基本投向实体经济，与国外金融危机前脱离实体经济、虚拟化严重的状况截然不同，所以因产品之间相互关联和传染导致系统性风险甚至引发金融危机的可能性不大。

2011年，金融稳定理事会界定影子银行为，“银行监管体系之外可能引发系统性风险（具体指期限错配、流动性风险、不适当的信用风险转移和高杠杆）或监管套利等问题，从而破坏金融监管效果的信用中介体系。”这是目前普遍接受的国外影子银行的概念。从实例来看，美国影子银行主要集中在资产证券化及其他高杠杆、信用风险转换工具，欧洲影子银行主要集中在对冲基金等主导产品。

文章中，黄志凌指出，中国影子银行产生的主要根源在于金融体系结构性失衡。

一是以银行为主的间接融资占比过高，直接融资渠道较窄。间接融资与直接融资比例严重畸形、金融市场层次单一、金融压制引致金融难以深化，从而不能满足经济发展需要。二是银行资产主要集中在国有大型银行、国家开发银行、邮政储蓄银行等七家大型银行，而主要为小微企业、“三农”、社区居民服务的地方性银行、小型民营银行占比较小。三是银行贷款总量中，客户结构主要以大中型客户、集团客户为主，而具有轻资产性质的小企业难从银行获得融资。正是由于以银行为主的传统融资渠道无法满足实体经济发展需求，催生了影子银行的出现。

此外，中国对银行信贷业务至今仍实行较为严格的监管政策，银行发放贷款同时受贷款规模、存贷比、宏观调控政策等因素限制。通过发展理财产品、委托贷款等影子银行，银行能够在一定程度上避开上述限制，同时通过获得可观的中间业务收入加快业务转型。而投资者追逐高收益回报加速了影子银行的发展。

对于中国影子银行与经济金融的关系，黄志凌认为，影子银行有利于改善中国金融结构的失衡，填补传统融资空缺。由于影子银行具有更加灵活的融资功能，通过与银行贷款平行的理财产品、委托贷款、小贷公司贷款、民间借贷等满足不断增加的社会融资需求，在一定程度上填补了民企和中小企业的融资空缺。同时，影子银行的发展，促使金融活动参与主体多样化，加上很多产品在合约中要求投资者自负盈亏，实际上将过度集中于银行的风险适度分散化。

另外，影子银行的信用创造功能为宏观经济增长提供流动性。2009年“四万亿”投资刺激政策出台后上马了大批项目，但其后的信贷紧缩使一些尚未建成的房地产项目、政府融资平台项目陷入了资金链紧张。应运而生的理财产品、委托贷款等在一定程度上为这些项目注入了新的“血液”，拉动了宏观经济增长。若没有影子银行的信用创造能力，中国有可能陷入严重的通缩。

黄志凌表示，金融压制导致金融结构难以适应经济发展需要，市场力量最终会不断突破金融压制。目前即是在法定体系之外以影子银行的形式提供市场所需要的金融服务。这是其产生与存在的基础性原因。由此看来，影子银行提出的不仅是加强监管、引导的问题，更重要的是必须推动经济发展所需要的多层次金融市场体系建设，加快金融改革，尤其是金融监管改革和国有商业银行改革。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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