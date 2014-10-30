2013年中国影子银行规模急速增长 已列全球第三

路透北京10月30日 - 金融稳定委员会(FSB)周四发布的一份报告显示，2013年中国影子银行继续急速增长，规模已列全球第三位。

根据FSB对影子银行采用的一种更有针对性的新定义，中国影子银行规模居前。FSB是20国集团(G20)在2008/09年全球金融危机后创立的一个机构，旨在改善金融监管。

FSB报告公布之际，正值中国发生一系列影子银行违约事件，其中包括9月中国恒丰银行支持的40亿元人民币(6.52亿美元)信用产品违约。违约问题促使当局对该行业及其给中国经济带来的风险加强审查。

中国政府目前正考虑出台新规，控制这类监管松散、风险较高的贷款活动，同时尝试确保让来自影子银行的资金投资到实体经济，而不是用于投机活动。

“在新兴市场中，中国的影子银行规模庞大且成长迅速，值得特别关注，”报告称。

报告公布的数据显示，在中国，银行、养老基金和保险公司等传统金融机构外的“其它金融中介”，2013年整体资产规模较上一年成长逾37%，达到略低于3万亿(兆)美元的水平。

FSB称，这一增幅较2012年的大约42%略有放慢。

然而，2013年中国非银行金融中介机构的资产规模增幅仍排名全球第二，仅次于阿根廷。

不过这一数字有可能过于保守。

根据中国社会科学院的数据，影子银行机构牵涉的资产或许高达27万亿(兆)元人民币(4.39万亿美元)，相当于中国正规银行体系资产的五分之一。

为了遏制影子银行的增长，中国银监会于8月发布了一份规定草案，旨在加强对证券公司和信托公司等企业金融活动的监督，包括委托贷款和理财产品等。

但政府并不希望彻底取缔这类高风险贷款活动。中国人民银行副行长胡晓炼在9月表示，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。[nL3S0RR03U]

FSB的报告显示，依据最广义的非银行金融机构衡量标准，中国在全球影子银行体系中所占比重在2007年末至2013年增长了三倍，达到4%。

该衡量标准显示，无论绝对数量还是在国内生产总值(GDP)中的占比，发达国家的影子银行资产都继续远高于中国。

全球2013年非银行金融中介机构资产增长5万亿美元，达到75万亿美元。

美国和欧元区的影子银行系统在全球所占比重各约为三分之一，英国和日本分别占12%和5%。

但根据本次报告中对影子银行比较狭义的定义，中国2013年影子银行规模位居美国和英国之后，排名全球第三。该数据中去除了未必是影子银行业务、因而风险较低的非银行金融活动。

依据这一范围较窄的标准，全球2013年影子银行规模增长2.4%至35万亿美元。

浏览中国影子银行相关图表，请点选：link.reuters.com/sar33w (完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张涛)

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