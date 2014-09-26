胡晓炼：应引导影子银行有序地服务于企业的投融资需求

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海9月26日 - 中国人民银行副行长胡晓炼表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。
新华网周四并引述胡晓炼指出，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。
“应该看到，中国影子银行的大部分资金是主要用于企业和实体经济的。”胡晓炼称。
她谈到，影子银行发展较快的一个重要原因在于中国经济间接融资比例高，对信贷资金高度依赖。在当前监管对资本要求进一步严格的情况下，银行需要寻求其他金融中介来缓解融资需求的压力。
针对影子银行的监管，胡晓炼指出，要分析影子银行的具体业务是否与实体经济有密切关系，究竟是实体经济需要还是金融机构的业务转移；要对实际风险有准确的判断。
她强调，监管标准差异以及监管成本过高是监管套利的主要原因，因此要分析对影子银行的监管规则适度性和一致性问题，注意监管成本的增加对金融体系、对实体经济的影响。
她还表示，当前，在国际监管规则愈发严格的前提下，监管当局应注意政策导向，需要加强而不是削弱银行对实体经济，尤其是对小微企业等社会薄弱领域的金融服务。
中国人民银行货币政策司副司长孙国峰此前曾表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。(完)
(发稿 边竞； 审校 林高丽)
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