中国去年影子银行业资产增加30% 金融风险增加--穆迪

路透香港7月27日 - 债信评级公司穆迪周三称，中国影子银行业活动进一步扩张，目前占总体银行业资产的近三分之一，增加了中国的金融风险。

据穆迪估算，去年中国影子银行业资产增加30%，达到近54万亿(兆)元人民币(8.10万亿美元)。

这相当于中国总经济产出的约78%，相当于银行业资产的27.6%。

2011年影子银行业产品占银行业总资产比重为17.2%，2014年这一比重增长至24.3%。

“总体杠杆增加及影子银行业活动进一步扩张推高了金融风险，”穆迪在报告中称，并表示这一上升势头凸显出，由于相互的关联性，金融体系面临“溢出风险”。(完)