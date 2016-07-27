中国去年影子银行业资产增加30% 金融风险增加--穆迪

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透香港7月27日 - 债信评级公司穆迪周三称，中国影子银行业活动进一步扩张，目前占总体银行业资产的近三分之一，增加了中国的金融风险。
据穆迪估算，去年中国影子银行业资产增加30%，达到近54万亿(兆)元人民币(8.10万亿美元)。
这相当于中国总经济产出的约78%，相当于银行业资产的27.6%。
2011年影子银行业产品占银行业总资产比重为17.2%，2014年这一比重增长至24.3%。
“总体杠杆增加及影子银行业活动进一步扩张推高了金融风险，”穆迪在报告中称，并表示这一上升势头凸显出，由于相互的关联性，金融体系面临“溢出风险”。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。