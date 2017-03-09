中国影子银行风险应格外关注 理财产品易引发风险--人大财经委官员

路透北京3月9日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周四称，中国影子银行风险格外值得重视，容易引起风险的是理财产品，扣除重复计算，中国理财资金规模有60-70万亿元人民币。

她在两会期间召开的新闻发布会上指出，政府工作报告中提出了四个风险，不良资产、债务违约、影子银行和互联网金融，其中理财资金数额较大，横跨银证保，在经济下行时，一些产品违约会出现很大的风险。这也是央行牵头制定资管统一标准的重要原因。

“在中国大量影子银行活动是有执照的非银行金融机构，容易引起风险的是理财产品。”吴晓灵称。

在她看来，理财产品层层嵌套，投资者的适当性和风险不匹配；数据不清晰，投向不清晰，难以对风险进行判断。一旦出现风险有波及性，是比较严重的问题。

她提到，要了解总量、关联度、投向，以帮助化解资管风险。而单一委托的资管产品和单一定向资本产品本身是通道业务的基础，是产品层层嵌套的制度基础。

吴晓灵并称，金融机构有很多业务相互渗透，但金融业务本质不会改变；综合经营并不意味着综合监管，而应该实行功能监管、行为监管。希望今后资管市场进一步统一法律关系，统一监管，实行行为监管。

“大资管市场的资产管理产品，应该交由证监会统一监管。”她称，监管体制不管怎么改变，央行承担的货币政策和金融稳定职能不会改变。

吴晓灵说，中国监管体制改变不是简单合并三会；央行的货币政策和汇率政策都要更加有效，才能有更加稳定的金融系统。

中国银监会官员此前称，中国正研究统一监管办法建立统一标准，以提高资管产品透明度，要引导理财产品更多投向标准化金融资产，严控期限错配杠杆投资。（完）