去年末“银行的影子”规模达12万亿元--社科院

路透上海6月21日 - 中国社科院金融研究所财富管理研究中心周五发布报告,为中国的非信贷融资业务增添了一个新名词，“银行的影子”，并统计这项业务规模至去年末达12万亿元人民币，2009年底为2万亿元。

可比的数据是，截至去年年底，中国的各项人民币贷款余额为62.99万亿元。路透据此测算，银行的影子的总规模已约贷款总额20%。

这是中国社科院金融研究所财富管理研究中心今日发布的《影子银行与银行的影子》年度报告中界定的，与影子银行不同，银行的影子被界定为在资产负债表上不被统计为信贷的信用创造活动。

它包括银行理财、证券公司的定向资管业务、银行同业业务等，并部分会和影子银行重合，比如将证券公司资管计划和OTC产品界定为影子银行，而将现金管理类资管业务界定为银行的影子。

影子银行并无全球统一的定义，但一个广泛使用的定义是：向企业，居民和其他金融机构提供流动性，期限配合和提高杠杆率等服务，从而在不同程度上替代商业银行核心功能的那些工具，结构，企业或市场。

报告并认为，中国的金融体系已经演变为以银行的影子为主导,以影子银行和直接融资为辅的复杂金融体系。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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