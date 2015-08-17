热点聚焦：为提振经济增长 中国影子金融体系重登舞台

路透张家港8月17日 - 8月炎热的一天，距上海两小时火车车程的暨阳湖生态园中，高耸入云的摩天轮和巨大的过山车异常安静地矗立着。

在蝉鸣声中走到一条林荫路的尽头，是这座近乎废弃的生态园的行政楼，里面站着一名保安，大厅内有一个倒影池，两层楼高的浮雕刻画的是长衣飘飘的中国传统人物。

“这里有大型购物餐饮区和游乐园，”在楼上办公室里，一名员工拿来一份亮光纸宣传册，并端来一杯茶。

“但是不知道融资从何而来。”

这座游乐园三年前建于张家港这座尘土飞扬的港口城市，产权归市政府所有，目前的融资是通过中国政府近期正逐步叫停的地方政府融资平台。

这些灰色融资工具在地方政府的资产负债表上没有体现，在中国政府试图刺激经济之际又卷土重来，为新项目提供资金，或者像上文中游乐园的情况，对旧债务进行再融资。

它们的回归说明中国政府承认，投资亟需复苏，而仅靠商业银行已无法满足资金需求。

除了地方政府融资平台(LGFV)再度活跃之外，中国政府还向国家政策性银行注入资金，并允许替代性融资渠道发展，如互联网金融和民间贷款者。根据穆迪的数据，在今年2-7月，地方政府融资平台每月债券发行量增加了三倍。

“我们国家经济形势相对来说不太好，”债负沉重的江苏省地方政府融资平台财务部门主管表示。上述暨阳湖生态公园也坐落在江苏。

“中央政府想要控制住公债，但却不能猛踩刹车，毕竟不能让经济硬着陆。”

**回到未来？**

官方预期今年经济增幅将放缓至25年最低水平7%，按全球标准来看依然强劲，但对中国政府来说却很不舒服，它上周刚刚让人民币贬值，此举应能帮助苦苦挣扎的出口。

部分分析师预计中国经济增幅将接近5%，这就解释了为何中国政府力图以全球金融危机以来的最大力度刺激投资。

为使地方政府和国家政策银行有充沛资金，中国政府大举发行新债：2万亿元人民币(3,130亿美元)用于地方债务再融资，另有1万亿元用于政策银行的大型城市项目融资，如管道、水处理或地铁系统。

上述数字中不包括高盛估计的中国当局为稳定股市而投入的8,000-9,000亿元人民币资金。这些资金大多由国有机构借给地方机构用于购买股票。

刺激措施一步步加码，规模开始比肩2008年底全球金融危机期间出台的4万亿元支出计划，使外界担心中国的经济奇迹可能会以与日本相同的形式结束--陷入高负债和通缩。

“中国似乎多多少少正在慢慢陷入债务-通缩陷阱，”澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚认为，他还补充称，中国当局需要更加积极地出售国有资产，以摆脱债务螺旋。

“但这需要很强的政治意愿，而这点目前来看是缺乏的，”刘利刚说。

**流行发债**

尽管央行先后降息四次，贷款限制也有放宽，但今年上半年银行放贷依然迟滞。不过最近几个月放贷有所回升，反映出银行在政府托市过程中发挥了融资作用。

但就激活实体经济投资而言，债券发挥的作用更大，比如那些代表张家港暨阳湖生态园所有人发行的债券。

占地4.25平方公里的暨阳湖生态园目前似乎已经处在疏于管理的状态。园区入口附近，有一排锁着门的商铺，其中有一家装饰着动漫英雄形象、但没有开业的游戏厅。商铺一些外墙的墙漆都已呈剥落状。

暨阳湖生态园的LGFV母公司--张家港市暨阳湖开发发展有限公司计划筹资10亿元人民币，为旧贷款进行再融资，其中包括生态园运营公司的1.2亿元人民币银行贷款，运营公司目前有进行再开发的计划。

“我们的营业收入足以支应我们的成本，还能有一些利润，”生态园运营经理的一位助理在电话中对路透表示。

这位只透露自己姓季(音译)的助理没有提供任何详细的数据。负责运营暨阳湖生态园的公司是LGFV的下属企业，2014年前九个月的业绩为亏损。

张家港地方财政和经济规划局的官员拒绝就市政投资政策置评。

中国规模较小但生产率更高的企业仍很难获得融资。

由于当局暂停了IPO，使得这些公司无法进入主要股市融资，他们在银行也受到冷遇，因为银行更愿意向国有企业放款。

这些小企业只好求助于非银行融资渠道，这包括从网络众筹贷款到民间贷款公司等渠道，据市场消息人士称，民间贷款公司提供的担保贷款收取的利率高达15-18%。

“我们收到非常多的这类申请，”安德思资产管理公司的管理合伙人Barry Lau说。安德思是众多在中国提供担保贷款的信贷基金公司之一。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/白云; 审校 郑茵/戴素萍)

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